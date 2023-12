Renault 5, il video teaser che (quasi) svela la nuova piccola elettrica francese

"Questo non è un ritorno, è una rivoluzione", è ha ufficialmente aperta la sezione dedicata alla prossima Renault 5 sul sito della casa francese. Non si stratta dunque di una semplice riproposizione di una gloria passata, ma un tentativo di andare avanti ricordandosi di cosa è stato.

Renault 5 è il modo migliore per la casa francese di rimettere a fuoco alcuni aspetti fondamentali della propria filosofia, con una nuova line up completamente elettrica che, a partire dal prossimo anno, entrerà ufficialmente a gamba tesa (ecco alcune informazioni sulla Renault 5).

Una nuova concezione delle proprie automobili sarà dunque il prossimo passo: Renault 5 segna l'inizio di qualcosa che sostituirà progressivamente ciò che vi era prima, e lo farà in modo dirompente, totale. Il retro futurismo sarà lo stile che trasversalmente darà inizio a questa nuova pagina di Renault, con chiari riferimenti al passato, ma con una nuova semantica, nuove idee e un nuovo carattere.

Renault 5 sarà la prima incarnazione del futuro "made in Europe" e traccerà il percorso al quale ogni produttore di automobili, in un modo o nell'altro, seguirà. Non ci sono mezzi termini per dire cosa Renault 5 sarà: sarà una piccola rivoluzione; la casa francese non poteva usare un termine più appropriato.

Per uno sguardo più approfonditi, vi abbiamo lasciato le immagini che ritraggono Renault 5 attraverso i brevetti dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI)