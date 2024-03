La nuova Renault 5 sarà anche in versione termica? Tecnicamente sarebbe possibile...

E' stata ufficialmente presentata una settimana fa la nuova Renault 5. Direttamente dal Salone di Ginevra la Losanga ha svelato la sua piccola opera d'arte che farà rivivere il mito e che nel contempo aggiungerà un nuovo modello full electric alla gamma.

Renault è senza dubbio una delle aziende che meglio sta interpretando la transizione, avendo tra l'altro iniziato prima della concorrenza con la Zoe, introdotta sul mercato nel 2013, quindi la Twingo elettrica, la Megane e la Scenic.

Il prossimo step sarà appunto la Renault 5 che potrebbe costare meno di 25mila euro, un prezzo che aiuterà senza dubbio a diffondere in maniera più massiccia le vetture a batteria, si spera anche in Italia, mercato dove il green ha decisamente poco appeal.

Alla luce di questo ostracismo verso le auto elettriche, diffuso in numerosi Paesi europei e non solo, Renault potrebbe decidere di produrre la 5 anche in versione termica? La strategia non sarebbe così campata in aria, e basta vedere ciò che fa Stellantis con la Fiat 600, la Jeep Avenger, la Ypsilon e la futura Alfa Romeo Milano per capirlo: versione green affiancata a modelli a benzina/ibrido per soddisfare tutti i palati.

Al momento, va spazzato via ogni dubbio, la casa francese non ha intenzione di produrre la 5 con il tubo di scappamento, anche perchè l'obiettivo dell'azienda è quella di creare una gamma di elettriche ben definita, in vista poi del definitivo stop di benzina e diesel dal 2035.

In ogni caso la piattaforma su cui viene prodotta la nuova Renault 5 permetterebbe un modello a benzina della stessa. Stiamo parlando della AmpR Small che deriva dalla CMF B, pensata specificatamente per le green ma decisamente versatile.

La R5 potrebbe quindi ospitare un serbatoio del carburante mentre il treno multilink, che è meno ingombrante rispetto a quello della Clio, darebbe addirittura maggiore libertà di layout. Sotto il cofano, tenendo conto della struttura della carrozzeria simile a quella Clio, ci sarebbe spazio a sufficienza per ospitare un motore termico ed eventualmente anche ibrido.

Tutti tecnicismi sia chiaro, ma come detto in apertura, Renault (almeno per il momento), non è intenzionata a vendere la R5 a carburante. Gli amanti del termico devono sperare in un flop di vendita dell'elettrica, di contro, coloro che sostengono il green, devono tifare per un clamoroso successo della nuova, piccola e bella Renault 5.