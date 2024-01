La nuova Renault 5 in versione station wagon? Potrebbe essere così

Immaginate se la Renault decidesse di introdurre una versione station wagon della sua Renault 5 E-Tech. Questo scenario potrebbe benissimo diventare realtà, poiché l'idea di una Renault 5 station wagon elettrica sembra perfettamente integrata nella gamma delle innovazioni previste per il marchio francese.

In questo render, proposto dai colleghi di Automobile Magazine, ci troviamo di fronte a un'elegante vettura dalle dimensioni simili alla Renault Captur (4,20 m), ma con un profilo più basso. Questa creazione ipotetica, ispirata alla Mini Clubman, presenta porte posteriori incernierate, una caratteristica distintiva che la rende unica nel panorama automobilistico attuale.

La Mini Clubman, con le sue due porte contrapposte nella parte posteriore, continua a rappresentare un'eccezione nel mondo delle automobili. Mentre il motore 1.6 turbo della Cooper S offre un'efficienza notevole, le sospensioni, purtroppo, non sono all'altezza delle aspettative. La cornice del bagagliaio, sempre di un colore diverso (grigio o nero) rispetto alla carrozzeria, aggiunge un tocco distintivo a questa creatura automobilistica. Sì, è una cinque porte, ma non ha assolutamente nulla a fare con le altre proposte berline.

Oggi infatti i conducenti apprezzano la sensazione di controllo elevato offerta dai SUV urbani, pur riconoscendo la necessità di una sospensione più rigida per mantenere il comfort di guida. La praticità di manovra e parcheggio nei contesti urbani rende i SUV più adatti, ma le station wagon, con il loro stile chic e raffinato, hanno un fascino intramontabile.

In questo concept si immagina addirittura una versione premium, in un vero e proprio connubio di eleganza e praticità. Tuttavia, va detto che tale proposta rimane attualmente nell'ambito della fantasia, poiché la R5 sarà lanciata solo come berlina a 5 porte (per adesso). L'ipotesi di una versione "station wagon" potrebbe potenzialmente interferire con la prevista Renault 4 Fourgonnette, attesa in gamma nel 2025.