Una Renault 5 in versione cabrio? Ecco come sarebbe la piccola francese 'aperta'

Sono passati pochi giorni dalla presentazione della nuova Renault 5, la prossima piccola elettrica della Losanga. Una vettura che ha convinto anche i più scettici e la conferma arriva dai migliaia di pre-ordini.

Sembra infatti che la Renault 5 sia partita con il botto visto che sarebbero già 50mila i pre-ordini, a conferma di quanto la futura green francese abbia fino ad ora convinto (nonostante non si sappia il prezzo in via ufficiale).



La nuova Renault 5 è prevista in una sola carrozzeria, ma come sarebbe in versione cabrio? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i francesi di Auto-Moto che hanno realizzato un render di come potrebbe essere appunto la R5 “aperta”.

La city car è stata quindi trasformata in decapottabile per un risultato decisamente ottimo a nostro avviso. Nonostante negli ultimi anni queste vetture, alquanto romantiche, siano ormai sparite dal listino, la Renault 5 “en plein air” sarebbe senza dubbio un modello interessante, e chissà che alla fine la Losange non decida di produrla realmente, sulla scia di quanto avvenne con la mitica Peugeot 205.





La piccola leoncina, infatti, venne realizzata anche nella versione cabrio, a differenza invece di quanto avvenne per la Renault 5 dell'epoca che non venne mai “scoperchiata”. Nel 2025 la R5 sarà l'auto del Roland Garros, prestigioso torneo di tennis, e chissà che l'occasione non possa essere propizia per dare vita appunto ad una versione cabriolet, un concept da mandare poi in produzione come edizione limitata.



Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi e delle supposizioni, e al momento non vi è nulla di certo, ma in ogni caso la piccola Renault 5 cabriolet ci appare davvero ben fatta, con le giuste proporzioni, e perfetta come auto da guidare con il vento fra i capelli durante le calde giornate estive su e giù per lo stivale. E voi cosa ne pensate, vi piacerebbe una R5 così?