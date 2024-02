Renault 5, ufficiale la data di presentazione: il 26 febbraio al Salone di Ginevra

L'aspettiamo tutti e adesso sappiamo anche quando la vedremo. Già, perché ora abbiamo la data ufficiale della presentazione della nuova Renault 5, la piccola francese (di segmento B) che ci riporta indietro con gli anni per vivere appieno il futuro elettrico dell'automotive. Forse l'auto più attesa di questo 2024.

Se questi sono i presupposti, è normale che l'attesa sia tanta. Nelle scorse settimane abbiamo seguito tutti gli sviluppi legati a questo modello. Dalle prime fughe di notizie, al pensiero 'esotico' di una versione station wagon (la nuova Renault 5 in versione station wagon? Potrebbe essere così). Tutto, o quasi, è però rimasto sempre nell'ambito della probabilità. Ebbene, adesso abbiamo una certezza, e forse la più importante di tutte.

Così la Casa francese torna indietro e guarda alla propria storia. Nella sua lunghissima gamma composta da modelli iconici e utilitarie che hanno fatto la storia delle quattro ruote, ha deciso di prendere una piccolina nata oltre 50 anni fa, facendola rivivere nelle più moderne delle forme. Insomma, la Renault 5 (Nuova Renault 5, altro avvistamento a poche settimane dal lancio: il video) sarà un modello elettrico; ma le novità non sono mica finite qui. Renault per il suo 'nuovo' modello ha deciso di rimanere fedele alle forme e alle dimensione del precedente prototipo, ma non solo, ha anche deciso di presentare un'auto di segmento B puro.

Inoltre, l'auto dovrebbe nascere sulla piattaforma CMF-EV, che condivide molti aspetti con la CMF-B; ovvero la base di modelli del calibro della Clio e delle Captur, e della Nissan Juke (anche se in versione rivista dalla nuova divisione Ampere). Tra le versioni ci dovrebbe anche essere una Alpine, con delle caratteristiche tecniche in grado di arrivare fino a 268 CV di potenza (la nuova Alpine A290 in azione). Insomma, quando verrà presentata l'auto? Secondo quanto dichiarato da Renault stessa, la R5 parteciperà al prossimo Salone di Ginevra, in programma a partire dal 26 febbraio, stesso giorno del reveal mondiale.