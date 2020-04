La Renault 5 Turbo compie 40 anni: compleanno di un'auto leggendaria

In questo 2020 tocca fare gli auguri a un modello d'auto che ha fatto la storia di Renault e non solo (come la Delta HF Integrale ha fatto epoca per Lancia), marchiando col fuoco il suo nome nel mondo del rally. Parliamo della mitica Renault 5 Turbo che compie 40 anni esatti.

Era infatti il 1980 quando gli ingegneri Renault ebbero la bella idea di prendere la 5 stradale e di renderla una bestia da competizione, talmente arrabbiata da raccogliere l'eredità della leggendaria Alpine A110. Prodotta negli stabilimenti di Dieppe, la Renault 5 Turbo era spinta da un motore 4 cilindri longitudinale da 1.4 litri, associato a un turbocompressore Garrett T3, un cambio 5 rapporti e la trazione posteriore.



Una vettura in grado di erogare 160 CV a 6.000 giri, una piccola scheggia se consideriamo il peso di appena 970 kg. A ricordare la 5 Turbo ci ha pensato Alain Serpaggi, che ha detto: "Ho un bellissimo ricordo nella mia carriera di pilota collaudatore, quello di aver partecipato con Renault Sport allo sviluppo non solo dei modelli di serie Renault 5 Turbo e Turbo 2, ma anche dei veicoli da competizione derivati: Gruppo 4, Gruppo B e Maxi Turbo!"

"Renault 5 Turbo era e continua ad essere un modello insolito per un costruttore automobilistico generalista. Far uscire questa favolosa auto dagli standard normali, con uno stile tanto particolare e una notevole complessità tecnica – essendo passata dalla trazione anteriore a un gruppo propulsore turbo – è stata una vera e propria sfida per quei tempi."

"Nelle due stagioni di rally del 1984 e 1985 ho provato sensazioni forti. Da quando ho conseguito il titolo di Campione di Francia Rally 1985 nella seconda divisione con Renault 5 Turbo “Tour de Corse”, quest’auto farà sempre parte dei miei migliori ricordi”.