Renault 5, trapelati online i disegni ufficiali dell'auto elettrica francese

Renault ha presentato la versione definitiva della tanto attesa Renault 5 E-Tech, destinata a sostituire la Zoe. Le immagini dei brevetti dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) hanno rivelato il modello sub compatto in tutto il suo splendore retrò-moderno.

Questo veicolo elettrico non solo prenderà il posto della Zoe, ma sarà anche la base per una hot hatch elettrica della divisione prestazioni di Renault, Alpine. La Renault 5 E-Tech presenterà la tanto chiacchierata spia di carica sul cofano, con due porte di ricarica, una su ciascun parafango anteriore.

Rispetto ai vari concept che sono circolati online, la versione di serie perderà la barra luminosa posteriore, sostituita da un elemento decorativo nero. Inoltre avremo specchietti laterali più grandi e maniglie delle porte anteriori tradizionali, rispetto alle precedenti indiscrezioni che parlavano di maniglie a filo della carrozzeria. Le maniglie delle porte posteriori saranno sul montante C.

Confermato che la Renault 5 di terza generazione sarà completamente elettrica, sebbene non utilizzerà una piattaforma EV dedicata. Questa infatti condividerà le basi della Clio, la piattaforma è denominata AmpR Small presenterà inoltre delle sospensioni posteriori multi-link per migliorare la manovrabilità complessiva.

Inizialmente, la Renault 5 E-Tech sarà disponibile esclusivamente con una batteria da 52,0 kWh, che offre un'autonomia di circa 400 chilometri secondo il ciclo WLTP. Successivamente, è prevista l'introduzione di una variante più economica con una batteria da 40,0 kWh e un'autonomia più ridotta. Queste batterie offriranno una densità di energia superiore rispetto alla Renault Zoe.

Per quanto riguarda i prezzi, l'azienda prevede un costo di circa 25.000 euro (probabilmente sarà il prezzo di partenza della versione non più economica), mentre la versione più accessibile costerà qualcosa meno. Renault, insieme a Dacia, punterà su veicoli elettrici a basso costo. L'anteprima mondiale della Renault 5 E-Tech è fissata per il 26 febbraio al Salone di Ginevra 2024.