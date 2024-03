La nuova Renault 5 è già in strada: doppio avvistamento in Francia

Cinque, o francesizzato Cinq, un numero, niente più; eppure questa cifra riesce a far emergere negli animi degli appassionati delle quattro ruote grandi ricordi, ma soprattutto rinnovate speranze per il futuro. In Francia è tornata in vita una vera icona, ecco la nuova Renault 5 su strada...

Il ritorno della piccola francesina era nell'aria già da tempo, eppure all'inizio sembrava essere una sorta di utopia. Rumor su rumor che poi si sgonfiano e non diventano nulla, quante volte è accaduto nella storia delle quattro ruote? Eppure, questa volta è stato diverso: il concept è stato definitivamente presentato e le ambizioni hanno cominciato subito a crescere; poi è arrivato l'annuncio definitivo, un sogno per molti, e infine la presentazione ufficiale. La Renault 5 è reale, sì, ma rimane ancora un oggetto da esposizione (Una Renault 5 in versione cabrio? Ecco come sarebbe la piccola francese 'aperta').

Le prime consegne, stando a quanto rivelato dalla stampa d'oltralpe, dovrebbero partire a settembre 2024, dunque ci attendono ancora lunghi mesi di stop e di punti interrogativi. Il dubbio è sempre lecito, anche se la Cinq, questo il suo iconico nomignolo, ormai è un progetto definitivo, chiaro a tutto tondo e senza segreti (Nuova Renault 5, svelati i prezzi e il listino? Da 24mila a 34mila euro, l'elenco). Ma in molti sono fedeli al detto: se non vedo (per strada), non credo. E quindi, dov'è la 5?

Tranquilli, la Renault 5 c'è, e già macina i suoi primi chilometri per le strade francesi. In questi ultimi giorni, infatti, in Francia c'è stato un doppio avvistamento di due differenti prototipi. Uno nella sua tipica livrea gialla, 'visione' pubblicata su X, e l'altro invece in colorazione bianca, mostrato su Instagram. Secondo alcune voci non si tratterebbe delle versioni definitive della 5 ma piuttosto dei progetti di pre-produzione che, forti della presentazione ufficiale delle scorse settimane, possono fare a meno dei classici camuffamenti.

