Renault 5, nuove foto ufficiali e tante info: un enorme indicatore di carica sul cofano

Renault celebra il ritorno dell'iconica Renault 5 con con delle immagini anteprima del modello E-Tech Electric, un'auto progettata in Francia con design pop e tecnologie avanzate per promuovere l'accessibilità dei veicoli elettrici in Europa. Ecco qualche dettaglio sul design esterno.

Una campagna teaser, "R5VOLUTION IS BACK," precede il reveal ufficiale, svelando dettagli iconici come il logo colorato e un QR Code che porta al sito ufficiale. Il pre-lancio includerà la proiezione di un film e un'esclusiva R5 R Pass, che consentirà ai clienti di ordinare in anteprima il veicolo e ricevere vantaggi speciali.

Il frontale della R5 mantiene la sua riconoscibile forma grazie agli iconici gruppi ottici, con un tocco di modernità dato dalla "pupilla" luminosa. L'indicatore di ricarica sul cofano, che sostituisce la presa d'aria, forma il numero "5" quando la batteria è carica. I passaruota ampliano il profilo, mentre i fari posteriori contribuiscono alle prestazioni aerodinamiche (qui vi abbiamo parlato degli interni della nuova Renault 5)

Renault 5 E-Tech Electric sarà lunga 3,92 metri, ed è progettata per l'uso urbano; l'autonomia arriverà fino a 400 km. La piattaforma Renault, chiamata AmpR Small, offre tecnologie avanzate come l'avatar Reno e introduce la tecnologia V2G. Il prezzo d'ingresso è stimato intorno ai 25.000 euro, e l'auto sarà presentata al Salone dell'Auto di Ginevra il 26 febbraio. Qui invece il prototipo camuffato di Renault 5 fotografato in strada.