Renault, 5 modelli che presto scompariranno dai listini: quanti addii dolorosi

Così come altre aziende del ramo automobilistico, anche Renault sta attraversando una vera e propria rivoluzione dettata dalle esigenze del mercato. A cominciare dallo stop di benzina e diesel dal 2035, arrivando fino alle nuove richieste della clientela, il glorioso marchio francese dirà addio a 5 auto che hanno fatto la sua storia recente.

L'addio più doloroso è senza dubbio quello della Renault Twingo, la mitica city car francese che tanto ha fatto bene anche nel nostro Paese. Dopo 30 anni di duro lavoro, l'utilitaria presente anche nella versione green e fra le 5 auto elettriche più economiche d'Italia, si godrà la meritata pensione, senza alcun erede. Del resto Renault, come le altre aziende, stanno tagliando tutte le “piccole” complice i pochi margini che le stesse permettono ai vertici.

Altro addio è quello della Renault Megane RS, sportivissima da ben 300 cavalli, che saluterà tutti e con lei anche la divisione RS (Renault Sport). Si tratta di un addio alquanto significativo tenendo conto che sono svariate le auto che hanno fatto la storia con il badge RS, ma da ora in avanti il ruolo di sportiva nel gruppo verrà assunto da Alpine.

Proseguendo con gli addii, un altro modello che saluterà quest'anno è la Renault Koleos, SUV fino a 7 posti, che è già stato sostituito dall'Austral e che a breve scomparirà definitivamente dai listini.

Infine, occhio a due elettriche di vecchia data che usciranno dalla line up dei francesi. La prima è la Zoe, introdotta nel 2013 e quindi rivista nel 2019, che saluterà tutti nel 2024 anche per via dell'arrivo della Renault R5 e della R4.

Spazio infine alla Renault Twizy, auto decisamente particolare, un quadriciclo elettrico due posti che viene prodotto fin dal 2011, forse un po' troppo in anticipo rispetto ai tempi, visto che queste vetture stanno iniziando a spopolare da un annetto a questa parte, con la diffusione della Citroen Ami e a breve della gemella Fiat Topolino.