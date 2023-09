La nuova Renault 5 elettrica costerà meno di 25mila euro

Secondo le ultime indiscrezioni, la versione base della nuova Renault R5, della quale abbiamo delle immagini che mostrano l'auto camuffata, partirà da meno di 25.000 euro, escluso il bonus ecologico, simile alle future Citroën C3 e Volkswagen ID.2/ID. Le versioni con finiture di livello superiore supereranno invece i 30.000 euro.

Dopo la Fiat 500 e la Mini, presto avremo un'altra city car dal look neo-retrò. Il lancio della nuova Renault R5 sarà di grande importanza importanza strategica per il gruppo, poiché dovrà dimostrare che è possibile offrire un'auto elettrica prodotta in Francia.

Il nuovo motore elettrico, chiamato ePT-100 kW, montato dentro la prossima R5, sarà più leggero di 20 kg rispetto a quello utilizzato nella Zoe. Sarà basato su una nuova architettura "3 in 1", che combina il convertitore, il caricabatterie e il controllo della distribuzione della corrente.

La tecnologia del rotore sincrono avvolto, meno comune rispetto ai magneti permanenti, verrà mantenuta. La Renault R5 offrirà due opzioni di potenza: 125 CV e 150 CV. Questo stesso motore sarà utilizzato nell'entry-level Alpine A290, che, sebbene sia strettamente correlata alla R5, inizierà la sua carriera con una potenza di circa 220 CV, presa dalla Mégane E-Tech, per enfatizzare la sua natura sportiva.

La presentazione ufficiale della Renault R5 è prevista per la primavera del 2024, con la produzione che inizierà alla fine dell'estate. Si prevede che gli ordini possano essere aperti a maggio, durante lo slam di tennis sponsorizzato dalla Renault.

Renault ha anche intenzione di velocizzare ed efficientare al massimo la sua linea di produzione. Stando a delle recenti dichiarazioni della compagnia, l'obiettivo è quello di fare guerra a Tesla, riuscendo a produrre una R5 completa in meno di 10 ore.