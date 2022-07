Renault 5 Diamant, la restomod one-off elettrica che celebra i 50 anni della compatta

Nel 1972 Renault presentò la R5, una compatta che in breve tempo divenne una delle auto più popolari del mercato e ancora oggi considerata una delle icone senza tempo dell’automobilismo. Sono passati 50 anni dal suo debutto, e la casa francese ha deciso di omaggiare la Renault 5 con un esemplare unico elettrico con soluzioni fuori dal comune.

Per costruirla, Renault ha collaborato col designer francese Pierre Gonalons, e poi l’hanno chiamata “Diamant”, come il logo della casa d’oltralpe. La prima cosa che salta all’occhio è l’accostamento cromatico della carrozzeria, che sfoggia una vernice a tre strati con pigmenti d’oro su una base rosa, il tutto rifinito con un effetto opaco, a contrasto con specchietti, paraurti e dettagli minori dorati, sempre in tinta opaca.

I fanali anteriori non sono più inglobali nel disegno del frontale, ma fuoriescono e riprendono il taglio delle pietre preziose, mentre i cerchioni in tinta nera derivano dall’Alpine, con canale verniciato di bianco e la presenza di un sole dorato al centro. Al posto delle maniglie per aprire le portiere, adesso ci sono dei pomelli dorati, che ritroviamo poi all’interno, sulla leva del cambio e sulle manovelle per alzare o abbassare i cristalli.

Restando all’interno ci sono altri dettagli degni di nota che rendono la vettura più moderna senza però snaturare le sue origini: non ci sono schermi e display, bensì un pratico alloggiamento per lo smartphone - che funge da infotainment - mentre la strumentazione si compone di tre elementi, dove è possibile consultare la batteria residua, l’orario e la velocità di marcia. Non manca poi un sensore di impronte digitali che permette lo sblocco delle portiere. Il pezzo forte è però il volante dalla forma inusuale e realizzato in marmo riciclato.

Come detto, la Renault 5 Diamant è un esemplare unico che rimarrà tale, ma ricordiamo che dal 2024 la R5 farà il suo ritorno in forma elettrica come erede della Renault Zoe. A proposito di restomod però, date un’occhiata anche all’incredibile Renault 5 EV di Legende Automobiles.