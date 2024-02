Renault 5, Dacia, MG3 e non solo: ecco tutte le auto da vedere al Salone di Ginevra 2024

Inizia il conto alla rovescia per il Salone di Ginevra 2024, che quest'anno tornerà nella sua location originaria. Nonostante molte case automobilistiche abbiano snobbato la kermesse elvetica per via degli alti costi, ci sarà tanta carne al fuoco dal 26 febbraio al 3 marzo in Svizzera.

Si comincia con la Renault 5, che verrà ufficialmente svelata fra 48 ore, anteprima mondiale di una delle auto elettriche più attese degli ultimi anni, nonché di un gradito ritorno. Dopo il reveal al salone di Monaco del 2021 sotto forma di prototipo, scopriremo finalmente le sembianze originali della nuova R5 a batteria, che potrebbe costare attorno ai 25mila euro.



Al Salone di Ginevra spazio anche alla casa automobilista dei record, leggasi BYD, che nel corso del 2023 ha venduto più di 3 milioni di auto fra ibride ed elettriche. In Svizzera BYD presenterà il suo primo veicolo ibrido plug-in per l'Europa, leggasi il Seal U DM. In mostra poi lo Yangwang U8, la N7 di Denza e il minivan D9.



Tanta carne al fuoco anche in casa Dacia, dove farà bella mostra di se la nuova Spring 2024, svelata a inizio settimana. Ma non finisce qui perchè verrà annunciato anche il nuovo Duster, altra grande anteprima, e verrà mostrato il Sandrider, il prototipo da cui nascerà l'auto che correrà la Parigi Dakar.



A Ginevra ci sarà anche il produttore americano Lucid, al suo debutto europeo: verrà esposto il crossover Gravity e due varianti della berlina Air. Annunci importanti anche in casa MG, dove debutterà la piccola MG3 di nuova generazione, molto probabilmente dotata di un propulsore ibrido. Spazio anche alla coupé Cyberster e inoltre verrà ufficializzato il lancio di IM, nuovo marchio premium EV di MG, che si mostrerà con la berlina L6, auto da 800km di autonomia. Infine spazio a Pininfarina i cui piani per Ginevra non sono stati ancora mostrati ma è probabile che verrà svelata una concept car.