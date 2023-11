Renault 5, arriva il retrofit per trasformarla in auto elettrica: costa 21.900 euro

Nelle scorse ore è stata annunciata l'apertura degli ordini per quanto riguarda il nuovo kit “retrofit” per la Renault 5, storica city car della casa francese. Il kit è stato progettato dalla società R-Fit ed è compatibile con i modelli R5 TL e GTL nelle versioni 3 e 5 porte.

Poco tempo fa sono stati mostrati gli interni della nuova Renault 5, attesa elettrica che dovrebbe uscire molto probabilmente alla fine dell'anno prossimo, nel frattempo, chi fosse in possesso della vecchia R5 e volesse trasformarla in una vettura a zero emissioni, potrebbe appunto puntare sul kit retrofit che comprende un motore da 22 kW con una batteria da 10,7 kWh.

Si tratta di una conversione “modesta” ma quanto basta per permettere alla vecchia city car di entrare nel mondo delle auto a zero emissioni. La batteria ha un'autonomia di 80 chilometri con una sola "charge" ed inoltre può essere ricaricata completamente in 3,5 ore utilizzando una presa standard da 220 volt.

Fa un po' storcere il naso il prezzo visto che il costo è di 21.900 euro salvo incentivi che in Italia ammontano al 60% dei costi di conversione ma comunque fino ad un massimo di 3.500 euro. Di conseguenza si andranno a spendere 18.400 euro, una cifra forse un po' troppo alta tenendo conto che la top 5 delle auto elettriche meno care in Italia parte da 21mila euro: con 3 mila euro si entra in possesso di un'auto nuova e senza dubbio con più autonomia.

In ogni caso non si potrà godere del fascino di guidare una vecchia Renault 5 elettrica, quindi qualche nostalgico (con un buon portafogli) potrebbe optare per il kit retrofit.

Nel corso degli ultimi anni sta prendendo sempre più piede la moda dei retrofit e dei restomod e l'obiettivo, solitamente, è quello di riportare in auge una vecchia vettura, di solito modelli cult e sportivi, cercando di migliorarla il più possibile senza però stravolgerla.