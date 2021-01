La Renault 5 diventa elettrica: ecco il remake dell'icona anni '70

Dopo la Renault Twingo, disponibile anche in variante completamente elettrica, il marchio francese prosegue nella creazione di un design ispirato alle sue hit degli anni 70 e 80. Oggi viene presentata la Renault 5 electric prototype, come suggerisce il nome non è un concept ma il prototipo di una vettura prevista in listino in un futuro prossimo.

La vettura è parte del piano Renault che punta a lanciare almeno sette veicoli completamente elettrici entro il 2025. La Renault 5 originale è arrivata nel mercato nel 1972, la seconda generazione, che ne manteneva i principi stilistici, fece il suo debutto nel 1984 e fu tolta dalla produzione dodici anni dopo. Il periodo di massimo splendore fu all'inizio degli anni 80, quando la variante estrema 5 Turbo, costruita negli stabilimenti Alpine a Dieppe e disegnata da Marcello Gandini, era tra le protagoniste del campionato mondiale di rally. La 5 elettrica prende ispirazione soprattutto da questa versione pepata, prendiamo ad esempio i gruppi ottici secondari rettangolari o i massicci passaruota. È possibile che Renault proponga anche una versione sportiva della futura elettrica, seguendo quanto fatto da Mini con la John Cooper Works Electric.

La presentazione è avara di dettagli, tuttavia Luca de Meo, CEO di Renault, ha affermato che sarà un'auto elettrica proposta “ad un prezzo che molte, molte persone potranno permettersi”. Non vediamo l'ora di scoprire ulteriori dettagli.

Stando alle voci di corridoio Renault sta lavorando anche ad remake della Renault 4 e rilascerà una versione di produzione della Mégane eVision nel 2022.