Renault 5 2024: il nuovo fantastico render della mitica R5 elettrica

Un nuovo splendido render della futura Renault 5 è stato pubblicato nelle scorse ore online. A realizzarlo, uno degli artisti digitali più apprezzati della rete, leggasi Avarvarii, che ha mostrato appunto quella che sarà la versione ultima della tanto attesa R5.

Dopo aver anticipato negli scorsi giorni con un render la BMW X3 2024, oggi tocca alla mitica Renault 5 essere 'anticipata', e il design reso pubblico su Instagram appare davvero ben fatto. La nuova R5, che sarà rigorosamente full electric, elettrica al 100%, avrà una forma compatta con un frontale totalmente inedito. Vistoso il logo dell'azienda francese, incastonato nel cofano, mentre le luci saranno di dimensioni contenute e con una forma “tagliente”. Bello il tetto, rigorosamente in colore nero e in grado di creare una continuità con in lunotto anteriore, mentre le fiancate appaiono leggermente bombate sui passaruota, dando un senso di sportività, come del resto la vecchia R5 incarnava.

A completare la nuova Renault delle minigonne di colore nero che ben si raccordano con i passaruota e il labbro inferiore sul paraurti anteriore. Il retro, invece, appare in una foto di piccole dimensioni che verrà pubblicata su Top Gear di febbraio, ma è possibile intravedere un paraurti posteriore anche in questo caso di colore nero, una striscia sul portellone posteriore, e delle luci verticali. Splendidi i cerchi in lega di dimensioni generose, mentre gli specchietti sono di colore nero, per un insieme che appare davvero sportivo e moderno.

L'idea dell'azienda, comunicata con l'annuncio del nuovo modello, era quella di mettere in commercio la nuova Renault 5 partendo da un prezzo base di 20mila euro esclusi eventuali eco-bonus. Ma tenendo conto della crisi e dell'inflazione degli ultimi anni non è da escludere che il prezzo sia lievitato rispetto a quello dell'annuncio, arrivando fino a 30mila euro.

Del resto la Renault Twingo, protagonista in queste ore della querelle Pique-Shakira, è venduta a 25.250 euro per la versione full electric, mentre la Zoe è a listino a 35.1000 euro: difficile quindi immagine la nuova R5 a meno di 30mila euro. "Più che popolare, la R5 cercherà di essere pop, ovvero manterrà un’immagine cool – aveva spiegato pochi giorni fa al Corriere della Sera l’amministratore delegato di Renault Italia Raffaele Fusilli - per quanto riguarda i prezzi cercheremo di fare il possibile all’interno dei limiti che ci sono, come il rincaro delle materie prime".

"Renderemo la vettura accessibile - aveva continuato - con un prezzo allineato a quello di vetture termiche di pari segmento. Abbiamo la gran fortuna di avere molte icone nel nostro portafoglio, due su tutte la Renault 4 e la Renault 5, che nel 2022 ha festeggiato 50 anni. Quindi ci aspettiamo molto da questa operazione. Perché le icone, se le gestisci bene, se le rilanci dandogli una forte modernità ma trattenendone tutto lo spirito e il dna, raccontano la storia del brand. E la nostra storia – aveva quindi concluso Fusilli - è una delle poche ma grandi difese che abbiamo rispetto ai nuovi player, che arrivano dall’Asia o da altre aree".

La Renault 5 debutterà sul mercato nel 2024 e dovrebbe essere dotata di una batteria da 45 kWh e di un motore elettrico da 125 cavalli. Nelle scorse settimane l'azienda francese aveva presentato la R5 Turbo e3 concept, una versione 'cattivissima' ed elettrica della mitica auto da rally maxi degli anni '80.