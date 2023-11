Renault 4, l'unica auto al mondo in cui il passo destro era diverso da quello sinistro

La Renault 4 è senza dubbio una delle vetture che ha fatto la storia dell'automobilismo. Si pensi che venne presentata nel lontano 1961 in occasione del Salone dell'Automobile di Francoforte di quell'anno, e rimase in produzione fino 1994, 33 anni di carriera durante i quali riuscì a vendere circa 8 milioni di vetture.

La storia della Renault 4, auto che a breve tornerà con un nuovo modello, è ricca di aneddoti e curiosità ma ce ne è uno che vogliamo portare alla vostra attenzione e che di fatto rende la mitica R4 un'auto decisamente unica: il passo del lato destro era diverso da quello sinistro.

Qualcuno potrà saltare sulla sedia a sentire queste parole, ma è la pura verità, visto che le ruote posteriori erano montate in posizioni differenti a seconda del lato. Chi realizzò la Renault 4 la dotò di sospensioni indipendenti per ogni ruota: nella parte anteriore gli ammortizzatori avevano doppi bracci trasversali a molle e la barra di torsione, mentre al posteriore vi erano bracci trasversali e barre di torsione.

Le barre erano montate l'una davanti all'altra di conseguenza il passo destro era leggermente più lungo di quello di sinistra, si parla di circa 5 millimetri. Nonostante questa configurazione che ad una prima lettura potrebbe sembrare alquanto bizzarra, la guida della Renault 4 era decisamente semplice, e gli ingegneri non hanno registrato alcun problema di comfort anche dopo migliaia di chilometri.

In realtà chi l'aveva segnalava che i passeggeri seduti sui sedili posteriori lamentassero un po' di instabilità in curva, ma forse tale critica deriva dal fatto che le vetture costruite in Francia nel dopoguerra fino agli anni 60, ma anche più avanti, vennero realizzate con degli ammortizzatori decisamente morbidi per via del fatto che oltralpe le strade vennero dilaniate durante la seconda guerra mondiale, di conseguenza più le auto erano “morbide” e meglio si adattavano ai terreni accidentati.

Un esempio lampante di tale soluzione ingegneristica era la Citroen 2CV, recentemente all'asta con un modello con soli 9 km, che di fatto in curva sembrava quasi andare su due ruote dal tanto che era “elastica”.