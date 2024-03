La Renault 4 sfida Jeep Avenger e Citroen e-C3, sarà così la versione di serie?

Dopo lo spaziale debutto della nuova Renault 5, che ha già raccolto 50.000 pre-ordini, l’attenzione è rivolta ora alla nuova Renault 4, un B-SUV elettrico che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Jeep Avenger e non solo. Come sarà l’auto francese?

Di ufficiale sappiamo molto poco, la Renault 4 E-Tech è stata fotografata per la prima volta durante i test di sviluppo, abbiamo però potuto ammirare solo un prototipo pesantemente coperto da una livrea camouflage. Oggi siamo in grado di mostrarvi un’idea più precisa dell’auto, anche se chiaramente arriva dalla fantasia di un digital artist, Larson Design (conosciuto come lars_o_saeltzer sui social media).

Si tratta soltanto di un render digitale ma già ci restituisce l’idea di come il B-SUV possa effettivamente essere. Secondo noi l’artista si è lasciato ispirare troppo dal design della Citroen e-C3 elettrica, mentre pensiamo che le similitudini andranno fatte più con la Renault 5 E-Tech, soprattutto per quanto riguarda alcuni dettagli stilistici. La vettura sarà in ogni caso pronta a battagliare con l’appena citata Jeep Avenger ma non solo, anche con la Fiat 600e, la Citroen e-C3 ovviamente, la nuova Alfa Romeo Milano che sarà presentata ad aprile, la Peugeot 2008, l’Opel Mokka e la DS 3 Crossback E-Tense.

A breve il pubblico potrà scegliere tra una fitta gamma di B-SUV e Crossover elettrici, anche se sarà importante capire a che prezzo. Se la Renault 5 E-Tech punta a partire da 24.990 euro, con la Renault 4 dovremmo essere qualche gradino più su, magari 26.900 euro, ma sono solo supposizioni per il momento.