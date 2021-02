Anche la Renault 4 pronta a un restyling elettrico: ecco come potrebbe essere

Qualche settimana fa Luca De Meo, attuale CEO di Renault, ha annunciato ufficialmente il remake elettrico della mitica Renault 5, aprendo inoltre uno spiraglio per una rinnovata Renault 4 - ed ecco come potrebbe essere il restyling.

Il colosso francese ha rilasciato più di un’immagine ufficiale relativa alla Renault 5, che oltre ad avere una variante “standard” potrebbe guadagnarne anche una “Alpine” sportiva. Non sappiamo nulla invece a proposito della Renault 4 in salsa elettrica, che David Obendorfer ha provato a immaginare con i render che trovate in pagina.



Quelli che sembrano disegni effettuati adesso, dopo l’annuncio di De Meo, in realtà sono stati creati nel 2011 - hanno dunque un sapore quanto mai profetico. Il designer non ha neppure pensato a un’auto elettrica, per puro caso ha rimosso la griglia anteriore e oggi ammette: “10 anni fa, quando ho disegnato la R4 Concept, non sembrava che le auto elettriche potessero invadere il mercato. Invece devo riconoscere che sembra proprio una EV di oggi”.



Ricordiamo che la Renault 4 è stata una vettura iconica in produzione dal 1961 al 1993, e in alcuni Paesi (come il Portogallo) è stata addirittura più famosa del Maggiolino Volkswagen. Come potete notare, rispetto al modello originale Obendorfer ha ridotto le dimensioni del frontale per migliorare l’aerodinamica, un dettaglio che potremmo davvero ritrovare in un modello ridisegnato grazie ai compatti motori elettrici. Vedremo quanti dettagli del designer verranno confermati sul serio...