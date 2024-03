La nuova Renault 4 fotografata per la prima volta, parte la sfida con la Jeep Avenger

Spostata in archivio la presentazione ufficiale della nuova Renault 5, vista in anteprima a Parigi e poi a Ginevra, i riflettori della losanga si spostano ora su un altro lancio eccellente che strizza l’occhio al passato: parliamo ovviamente della nuova Renault 4, catturata dai fotografi spia per la prima volta.

A pubblicare le immagini è stato il magazine Motor Authority che per la prima volta, come dicevamo sopra, ha fotografato un prototipo del modello in azione, nel corso di un test sulla neve. Ricordiamo che la Renault 4 originale è stata prodotta da Renault per ben 30 anni, con i rubinetti definitivamente chiusi soltanto nel 1994. Ovviamente con la nuova Renault 4 E-Tech cambierà tutto, soprattutto l’alimentazione, con la quattro porte francese che diventerà 100% elettrica.

Rispetto alla nuova Renault 5 dobbiamo aspettarci un veicolo leggermente più grande in termini di dimensioni, ma comunque estremamente compatto. Se la R5 è lunga appena 3,92 metri, la R4 arriverà a 4,16 metri, parliamo dunque di un B-SUV in piena regola, pronto a sfidare Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross (con la Jeep Avenger che ha già venduto in Italia oltre 500 unità nel 2024). Costruita sulla medesima piattaforma della R5, la nuova AmpR Small, la R4 dovrebbe offrire gli stessi tagli di batteria della R5, ovvero 40 e 52 kWh, i livelli di potenza invece sarebbero solo 2, verrebbe a mancare il trim di ingresso della R5 da 95 CV, forse non soddisfacente su R4. Avremmo insomma solo 120 e 150 CV.

Il prezzo? Se la R5 punta a partire da 24.900 euro, la R4 - che parte da una potenza superiore - potrebbe costare leggermente di più offrendo però più spazio a bordo e soprattutto una funzionale trazione integrale sulla versione top di gamma. Tutti questi dettagli però andranno confermati da Renault. (Foto cover: Baldauf)