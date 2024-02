La nuova Renault 4 elettrica sarà svelata quest'anno: abbiamo la data

Il CEO di Renault, Luca de Meo, ha annunciato che la Renault 4 elettrica farà il suo debutto ufficiale al Motor Show di Parigi. La fiera automobilistica europea avrà luogo dal 14 al 20 ottobre di quest'anno.

Questa anticipazione arriva dopo anni di speculazioni riguardo a una nuova versione elettrica della mitica Renault 4. Già nel 2021, i colleghi di AutoWeek avevano ottenuto i disegni dei brevetto del progetto, mentre la Renault aveva annunciato la sua intenzione di realizzare una versione elettrica chiamata inizialmente "4Ever".

Renault ha già dato alcuni indizi visivi sul design della Renault 4 elettrica, presentando versioni moderne della storica R4 e addirittura un concept a forma di drone. Come la Renault 5 elettrica, la nuova Renault 4 sarà basata sulla piattaforma CMF-B EV, recentemente rinominata AmpR Small. Si prevede che la Renault 4 avrà batterie da 40 kWh e 52 kWh, simili a quelle della Renault 5. La Renault 4 potrebbe distinguersi come un crossover retro-stilizzato rispetto alla Renault 5. L'attesa è per ottobre!

Il palcoscenico del Salone dell'Automobile di Ginevra invece vedrà la presentazione di grandi novità da parte di Renault e del marchio Dacia. Dacia introdurrà la versione aggiornata della Spring elettrica, mentre Renault svelerà la tanto attesa Renault 5 elettrica.

Renault tenterà la vera innovazione con questi due veicoli elettrici che richiamano fortemente il passato e sfidando i design convenzionali. Questa strategia, voluta e guidata dallo stesso Luca de Meo, potrebbe attrarre una nuova generazione di consumatori. Tuttavia, equilibrare storia e tecnologia rimane la vera sfida. Sebbene de Meo abbia notato che i veicoli elettrici per ora soddisfino principalmente una clientela benestante, il capo progettista Laurens van den Acker ha sottolineato il valore emotivo che i veicoli retrò possono offrire. Resta da vedere se questa combinazione avrà successo sul mercato.