Renault 4, ecco come sarà e tutto quello che sappiamo: più bella della R5?

Dopo la Renault 5, che ha già totalizzato 50.000 pre ordini, la Losanga è pronta a lanciare sul mercato una nuova vettura elettrica, leggasi la R4.

Dopo una carriera durata più di tre decenni, dal 1961 al 1994, e con più di 8 milioni di unità vendute in tutto il mondo, i transalpini sono pronti a conquistarsi ulteriore market share green con l'arrivo della Renault 4 in versione moderna, che esteticamente sarà molto simile a quella che trovate su questa pagina, render a firma Carscoops.



La data di uscita è prevista per il 2025, con messa sulle strade molto probabilmente solo nel 2026, e stando alle anticipazioni grafiche che si basano sui teaser, il concept Renault 4Ever Trophy, e i muletti avvistati di recente, la vettura sembrerebbe essere fantastica, probabilmente ancora più bella rispetto alla Renault 5.

Esteticamente ha infatti dei richiami sia alla nuova R5 quanto alla Mini Countryman, la cui versione elettrica è scattata da poco in Germania. Sarà un SUV “avventuroso”, in stile Dacia Duster, e avrà una dimensione da Sport Utility Vehicle compatto, quindi circa 4,1 metri di lunghezza per un passo di 2,5 metri, leggermente al di sotto della Renault Captur che attualmente è il SUV più piccolo della casa francese.

Internamente si dovrebbero rivedere elementi già visti sulla R5 E-Tech, con un abitacolo a 5 posti e un bagagliaio abbastanza spazioso per il suo segmento. Tre i powertrain, rispettivamente da 94, 121 e 148 cavalli, mentre la batteria dovrebbe essere da 40 kWh con l'aggiunta di quella da 52, così come sulla Renault 5. L'autonomia potrebbe essere invece da 400 km, con una ricarica rapida CC fino a 80 kW e 100 Kw.



Insieme alla Megane E-Tech e alla Scenic E-Tech, sarà così completa la gamma di offerta elettrica della Losanga, con l'aggiunta di Clio e Captur invece con motorizzazioni ICE. Il prezzo? Difficile anticiparlo, ma tenendo conto che la Renault 5 dovrebbe avere un prezzo di attacco di circa 25mila euro, è probabile che il listino sia un po' più elevato, attorno ai 27/30mila euro, ma non escludiamo sorprese.

Su KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti di oggi.