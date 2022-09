La nuova Renault 4 sta arrivando, ecco quando sarà presentata

Renault è oramai pronta a riportare in auge un suo iconico modello. Stiamo parlando della indimenticabile Renault 4, che sarà presentata entro poche settimane con l'intento di ampliare la gamma di veicoli elettrici da mettere a disposizione per il pubblico.

Il brand ha scelto di mostrarne le forme e i dettagli in occasione del Salone dell'auto di Parigi, ma già adesso sappiamo che il veicolo si baserà su piattaforma CMF-BEV sviluppata in collaborazione con Nissan. Per quanto riguarda la data di lancio non abbiamo dettagli certi, ma la nuova EV non dovrebbe arrivare prima del 2025.

Ora come ora è praticamente certo che la Renault 4 a emissioni zero mostrerà linee retro-futuristiche già impiegate dal marchio francese e da alcuni competitor. Per quanto concerne la tecnologia, la 4 beneficerà di batterie e motore elettrico completamente nuovi e sviluppati internamente al Gruppo Renault, anche se queste informazioni non sono ancora state confermate.

A ogni modo, con questo nuovo tassello Renault si avvicina sempre di più al suo obbiettivo: quello di vendere quasi solo auto elettriche sul suolo europeo entro il 2030. Del resto la nuova Mégane E-Tech che abbiamo provato per ben due settimane potrebbe già portare ad un market share niente male, ma il traguardo è ancora lontano.



