Renault sarà 100% elettrica dal 2030, parola di Luca De Meo

Mentre alcune istituzioni e forze politiche combattono per frenare il passaggio ai veicoli elettrici, l'industria internazionale continua per la sua strada, ormai segnata: anche Renault vuole diventare 100% elettrica dal 2030, ben 5 anni prima della fatidica data del 2035.

Come sappiamo, l'Unione Europea ha fissato al 2035 la data in cui non si potranno vendere più nuovi motori termici (per saperne di più: stop ai motori termici a partire dal 2035), ci sarà spazio solo per nuove vetture elettriche a batteria oppure a idrogeno. Diversi storici marchi dell'automotive hanno già annunciato il loro switch interno nel 2030 (Ford sarà 100% elettrica dal 2030) e a questi ora si aggiunge anche Renault.

La notizia in realtà girava dallo scorso mese di gennaio (Renault venderà solo auto elettriche dal 2030), a ribadirlo con forza è stato però Luca De Meo, attuale CEO di Renault Group, al Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky Tg24. "Il nostro nemico non è questa o quella tecnologia, noi dobbiamo abbattere la CO2 e bisogna lasciare lo spazio ai tecnici per arrivare all'impatto zero lungo tutta la filiera produttiva. In merito agli obbiettivi fissati dall'Europa siamo sempre stati chiari, è necessario misurare l'impatto ambientale delle varie tecnologie dall'inizio alla fine. Come Renault stiamo ponendo le condizioni per arrivare al 2030 con prodotti 100% elettrici".

Secondo il CEO, sono almeno due le grandi sfide che attendono il mondo dell'automobile nel prossimo futuro: "Dobbiamo puntare sulla transizione ecologica, cambiando il nostro business, e accelerare sulla digitalizzazione".