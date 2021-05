Il relax totale è vedere un Land Rover Defender nascere dal legno

Il Land Rover Defender è un veicolo estremamente popolare tra gli appassionati di fuoristrada e non, e praticamente dal suo debutto sul mercato avvenuto nel 1948 non ha quasi mai riscontrato pesanti flessioni negli apprezzamenti in concessionaria.

Spesso quando si chiede a qualcuno di pensare a un fuoristrada è proprio il primo modello che salta in mente, e per la sua incalcolabile iconicità un artista ha deciso di ricavarne un esemplare in scala da un unico e solido blocco di legno.

Nel caso in cui non conosciate il canale YouTube di Woodworking Art vi baserà dare un'occhiata alla loro home per rendervi conto del livello di precisione e dettaglio che viene raggiunto ad ogni creazione. Il processo che ha portato alla luce il Defender 110 visibile tramite il video in alto non fa eccezione, e alcuni particolari gli permettono di spiccare in modo unico.

All'esterno il SUV britannico fa uso di un legno scuro per evidenziare elementi come i battitacchi, i finestrini e il tettuccio panoramico, e sinceramente non avevamo mai visto questa soluzione negli altri intagli di Woodworking Art, che ha ricavato una miriade di minuscoli dettagli dei quali non c'era assolutamente bisogno, ma che contribuiscono ad innalzare il suo lavoro rispetto alla media. Notiamo infatti delle maniglie finemente rifinite, i ganci di traino, i tergicristalli e le pedane a rendere il quadro complessivo assolutamente realistico.

Oltretutto non possiamo non menzionare le componenti mobili come tutte e quattro le portiere, il cofano schiudibile lateralmente, il volante, le sospensioni. Dentro l'abitacolo invece si intravedono il cruscotto, i sedili, i pannelli lavorati delle portiere e persino una console centrale. Il tocco finale è poi rappresentato da un vano motore incredibilmente dettagliato a coronare un'opera dalla cura maniacale.

Per avviarci a chiudere, senza allontanarci minimamente dalla casa automobilistica inglese, vogliamo mostrarvi il nuovo Land Rover Defender 2022. Il suo nuovo V8 lo posiziona a livelli di potenza mai raggiunti prima, ma quanto costa? Infine, per restare in tema di fuoristrada replica, non potevamo non menzionare la torta gigante a forma di Land Rover Defender.