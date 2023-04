Reinhard e il retroscena doloroso: 'Michael Schumacher mi passò sul piede con la Ferrari'

Negli scorsi giorni è emerso un simpatico e nel contempo doloroso retroscena riguardante Michael Schumacher A svelarlo è stato Daniel Reinhard, storico ex fotografo della Formula 1, parlando con i tedeschi di Der Spiegel.

Dopo il retroscena di Eddie Jordan sull'esordio di Schumacher del 1991, un'altra curiosa vicenda è salita alla ribalta delle cronache, in questo caso risalente agli anni in cui Schumi era già in Ferrari, precisamente durante il mondiale 2000.

Il fotografo svizzero ha scattato migliaia di foto negli ambienti del Circus, ma mai si sarebbe immaginato che un'immagine gli sarebbe costata un po' troppo cara.

A Silverstone si verificò infatti un curioso episodio con protagonista quello che sarebbe diventato il 7 volte campione del mondo negli anni a venire: "Avevo fotografato il fratello di Schumacher, Ralf – ha raccontato Daniel Reinhard - in ginocchio sulla griglia di partenza prima di salire sulla sua Williams. Michael aveva la posizione di partenza davanti a Ralf e poi è rotolato sul mio piede con la sua ruota posteriore, mentre parcheggiava".

Schumi è quindi passato con la propria ruota sul piede del fotografo, e molto probabilmente non si sarà accorto nel caos della pit lane. "Mi ha fatto molto male avere un'auto di Formula 1 sul piede in quel modo" ha svelato ancora il fotografo che il giorno dopo l'accaduto si è recato dal medico che gli ha chiesto lumi sull'accaduto:"Gli ho detto che non mi avrebbe creduto comunque", ha spiegato ancora Reinhard, per poi dire la verità: "Ha insistito e alla fine gli ho detto: 'Michael Schumacher mi è passato sopra il piede ieri'. Si mise a ridere di gusto. 'È una bella storia, ma per favore mi dica la verità', disse il dottore".

Fortunatamente l'infortunio non era grave e non vi era nulla di rotto, ma il siparietto resta memorabile se non altro perchè ha coinvolto direttamente quello che da molti è considerato il più grande pilota di tutti i tempi. Ma chi vincerebbe oggi fra Michael Schumacher e Lewis Hamilton? Eddie Jordan non ha dubbi.