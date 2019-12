Le regole UE pressano Mercedes-AMG: il 75% della line-up rischia di sparire

Certamente avrete notato, negli ultimi mesi, come i maggiori produttori di auto abbiano accelerato sulla produzione di modelli elettrici o ibridi plug-in. Un po’ perché lo richiede il mercato ma soprattutto perché le stringenti regole europee lo esigono. Per lo stesso motivo molte auto sviluppate da Mercedes-AMG potrebbero sparire...

Nei prossimi anni infatti, come UE vuole, ogni produttore dovrà avere avere line-up di veicoli con una media di emissioni di CO2 pari a 138 g/km, una cifra alquanto bassa che ha costretto molte case al lancio di modelli a zero emissioni, in grado di abbassare clamorosamente la media - visto che non producono scarti ds combustione.

In casa Mercedes-AMG però il discorso è un po’ diverso, si producono modelli sportivi ad altissime prestazioni che per forza di cose inquinano molto più della media richiesta dalla UE, motivo per cui il 75% delle auto AMG che conosciamo oggi rischia di sparire dai listini. AMG dovrà dunque inventare qualcosa e non è il solo brand in difficoltà, anche Ford e Mazda ad esempio stanno rivedendo la loro strategia, con il produttore giapponese che forse taglierà alcuni modelli meno diffusi come la MX-5 Miata.



Sempre grazie alle regole UE dunque vedremo sempre più auto elettriche e ibride plug-in, con marchi (anche storici) che saranno quasi costretti a cercare le alte prestazioni nell’elettricità.