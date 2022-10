Il Regno Unito sceglie la linea dura contro i veicoli modificati e rumorosi

Il rumore per le strade diminuirà tra qualche anno, quando l’Europa metterà fine alla vendita di auto a motore termico nel 2035, ma il Regno Unito sembra intenzionato a migliorare la quiete pubblica molto prima, grazie all’uso delle “noise cameras”, ovvero delle telecamere che riescono a intercettare i suoni degli automobilisti fuorilegge.

In particolare si fa riferimento a coloro che volutamente fanno salire di giri il motore e coloro che modificano l’auto con scarichi aftermarket non omologati. Le “noise cameras” sono già attive a Bradford, e nei prossimi due mesi verranno installate in altre tre aree, ovvero Birmingham, Bristol e Great Yarmouth.

In realtà non si tratta di una novità assoluta, infatti questi rilevatori sono già in uso in altre parti d’Europa, in diverse città francesi ad esempio, ma sono presenti anche a New York, mentre in California si stanno movimentando per avviare un progetto simile.

La segretaria dei trasporti, Anne-Marie Trevelyan, ha consigliato agli automobilisti di fare molta attenzione ai nuovi dispostivi, e ha aggiunto: “Queste nuove telecamere aiuteranno la polizia a reprimere coloro che infrangono i limiti legali di rumore o utilizzano scarichi modificati illegalmente per fare rumore eccessivo nelle nostre comunità. Lavoreremo a stretto contatto con le autorità locali e la polizia per condividere eventuali risultati e spero che questa tecnologia apra la via a strade più tranquille e pacifiche in tutto il paese”.

E a proposito di rumore, con l’arrivo in Italia del 3MX Wuzheng possiamo dire addio al rumore dei veicoli a tre ruote di un tempo.