Il Regno Unito non venderà più auto a benzina e diesel dal 2030: ufficiale

Per le care, vecchie auto a benzina e gasolio stanno per arrivare tempi molto duri. Nonostante sul mercato stiano uscendo motori sempre più efficienti e rispettosi dell’ambiente, sono diversi gli Stati europei che stanno preparando il blocco delle vendite. Nel Regno Unito è stata decisa la data del 2030.

La cosa può non sorprendervi più di tanto, vi basti pensare però che inizialmente il ban delle vendite di auto a benzina e gasolio era fissato per il 2040. Una forchetta di vent’anni in cui i motori termici avrebbero vissuto un’ultima, gloriosa parabola, ora invece il governo di Boris Johnson ha spostato tutto al 2030, ben dieci anni prima. Non solo: nel 2035 verranno fermate anche le vendite di nuove auto ibride, la strada dunque è alquanto chiara, si va verso un Regno Unito a trazione 100% elettrica.

Fino al 2030 invece resisteranno quelle ibride plug-in in grado di percorrere parecchia strada in modalità solo elettrica, poi verranno tagliate anche loro dal mercato. Una notizia importante che certamente avrà ripercussioni sull’Europa intera, con i grandi produttori che si adegueranno sempre più ai nuovi venti e proporranno veicoli a batteria come mai prima d’ora.

Si calcola che le vetture a benzina e gasolio continueranno comunque a circolare in UK per tutti gli anni ‘40 di questo secolo, è però chiaro che sono ormai dei dinosauri che camminano, destinati all’estinzione...