Nel Regno Unito la Dacia Duster diventa un van: ecco la Duster Commercial

Sandero e Duster hanno fatto volare le vendite di Dacia nel primo semestre 2022, ma tra i due modelli è il Duster che rappresenta la punta di diamante della gamma, non a caso definito come la Porsche 911 della casa rumena dallo stesso boss di Dacia. E ora, nel Regno Unito, il Duster diventa anche un veicolo commerciale a metà tra un SUV e un van.

Se infatti a livello estetico mantiene le caratteristiche già ben note, all’interno offre spazio a iosa grazie alla rimozione dei sedili posteriori, che hanno lasciato spazio ad un vano di carico piatto e ampio. Il Duster Commercial adotta i nuovi dettagli introdotti con il rinnovamento della visual identity di Dacia, compreso il nuovo stemma del marchio, che appare sulla griglia frontale, sui cerchioni, sul baule anche nell’abitacolo, campeggiando sul volante.

La rimozione della panca ha permesso di trasformare la parte posteriore dell’abitacolo trasformandolo in un vano di carico pratico e generoso con 1623 litri di capacità, con un carico sostenibile di 503 kg, ossia quasi 1200 litri in più rispetto al veicolo standard.

A livello motoristico invece, verrà offerto con motorizzazioni benzina e diesel, con un ventaglio di potenza che va dai 90 ai 150 CV, accoppiati alla trasmissione manuale a 6 marce standard oppure alla trasmissione automatica a 6 rapporti con doppia frizione ove possibile. Inoltre non manca la possibilità di scegliere tra la trazione anteriore o integrale, a seconda delle necessità.

Gli allestimenti invece saranno due: il primo, denominato Essential, offre luci diurne a LED, paraurti in tinta carrozzeria, barre sul tetto, cerchioni da 16 pollici, aria condizionata e vetri elettrici, mentre la versione più completa Expression, aggiunge fendinebbia, camera posteriore e sensori di parcheggio, controllo di velocità in discesa e blocco del differenziale per le versioni a trazione integrale.

Il nuovo Dacia Duster Commercial può essere ordinato nel Regno Unito con un prezzo di listino di 13.995 sterline (circa 16.600 euro) e i primi veicoli verranno consegnati entro la fine del 2022.