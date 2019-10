Registrato mentre riga una Tesla Model 3: pagherà tutti i danni

Cosa succede se avete la brillante idea di rigare un'auto con le chiavi e nessuno vi vede o vi filma? Assolutamente nulla, il proprietario dell'auto in questione non può risalire in nessun modo a voi. Le cose cambiano quando 8 telecamere vi filmano da ogni angolazione.

Oggi ad esempio abbiamo un altro vandalo che ha fatto ammenda grazie alla Modalità Sentinella, il sistema di sorveglianza che funziona sulle Tesla Model 3 e registra ogni cosa attorno al veicolo quando questo è parcheggiato. Ogni volta che rientriamo in auto, la modalità ci segnala quanti eventi sono stati registrati in nostra assenza, se qualcosa non quadra possiamo così rivedere il materiale e scoprire clip alquanto interessanti.

Di vandali intenti a danneggiare le Tesla parcheggiate ne abbiamo visti davvero a decine, spesso sono anche stati fermati dalle autorità grazie alle immagini, questa volta è stato proprio il ventenne Austin Grabas a presentarsi presso le autorità competenti. La sua figura era infatti finita su tutti i media a causa di Godwin Leung, editor di Global News e proprietario della Tesla Model 3 protagonista del video.

La clip era finita persino sulla Canadian Global Television Network, cosa che ha costretto il ragazzo a uscire allo scoperto. Ora dovrà ripagare il danno, che ammonta a circa 1.600 dollari. Il ventenne si è "giustificato" dicendo che in quel momento non stava pensando alle conseguenze, si è subito pentito dell'azione, il danno però era purtroppo fatto.