Registrate quasi 60mila infrazioni nell'estate 2022: i dati della Polizia Stradale

L’esodo per le vacanze 2022 verso le principali mete turistiche nazionali e verso l’estero (a tale proposito, eccovi il calendario del traffico per l’estate) sta vedendo un aumento delle infrazioni registrate dalla Polizia Stradale rispetto all’estate scorsa: ecco i dati ufficiali registrati fino a pochi giorni fa.

Come ripreso dall’Ansa, la prima metà di agosto ha visto all’attivo ben 11.995 pattuglie in tutta Italia, rivelatesi particolarmente utili sia in autostrada, sia per la viabilità ordinaria: in particolar modo, si contano 6.390 interventi per ausilio a utenti della strada in difficoltà.

Venendo però alle infrazioni, a oggi la Polizia Stradale è intervenuta 59.577 volte: 2.030 riguardavano il mancato o scorretto utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini, essenziali per la sicurezza durante i viaggi – e non perdetevi i consigli della Polizia per viaggiare sicuri. Al contempo, 1.098 violazioni riguardavano il corretto utilizzo di cellulare, sistemi vivavoce o auricolari, e 655 infrazioni relative alla circolazione in autostrada con veicolo non revisionato. L’intervento per il controllo delle condizioni psicofisiche ha riguardato 12.443 conducenti, ovvero il 12% in più rispetto al mese di agosto dell’anno scorso.

Complessivamente si contano 1.055 patenti e 1.302 carte di circolazione ritirate dagli utenti della strada, con un aumento rispettivamente di 23,1 e 15,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021. Gli illeciti stradali, infine, hanno causato la decurtazione di ben 93.605 punti patente.

Insomma, quest’anno la Polizia Stradale si sta dando da fare per la sicurezza dei cittadini. Per evitare il loro intervento e ciò che ne consegue, siate prudenti e continuate a rispettare le regole della strada.