Regione Piemonte, auto lavate a secco per risparmiare acqua: in 4 mesi 15mila L salvati

E' senza dubbio meritevole d'attenzione il progetto avviato in via sperimentale dalla Regione Piemonte e che prevede il lavaggio delle auto a secco di modo da risparmiare acqua.

Come riferito dal sito della stessa regione, da quando è stato avviato, 4 mesi fa, sono stati risparmiati ben 15mila litri d'acqua, un numero a dir poco ragguardevole. Il progetto è stato presentato nella giornata di ieri assieme a Wash4Green, società con sede a Cuneo che realizza appunto il servizio.

Matteo Marnati, assessore regionale all'ambiente, ha commentato l'iniziativa dicendo: "Risparmiare acqua, nella fattispecie quella potabile, oggi più che mai diventa un imperativo. Il nostro compito è quello di trovare misure e iniziative che concorrano in questa direzione: questo progetto sperimentale è una piccola azione, ma siamo convinti che tante piccole azioni, che prese singolarmente non sembrano essere incisive, sommate possono portare a un risultato concreto. Il settore pubblico deve dare, per primo, l'esempio: oggi si parla di Regione, ma questo principio dovrebbe essere replicato su vasta scala".

Il progetto è stato introdotto per la prima volta a novembre dell'anno scorso e in totale sono state lavate 52 auto della Regione per 91 sessioni. Facendo un breve calcolo, visto che per ogni lavaggio a spazzole si arriva a utilizzare fino a 160 litri d'acqua, alla fine sono stati risparmiati qualcosa come 15mila litri, una cifra decisamente importante. Se poi si moltiplicano questi numeri per un anno intero, a quel punto il totale di litri di acqua che si potrebbe risparmiare sale a 220mila litri.

Per Filippo Beltrani, amministratore delegato di Wash4Green, si tratta "di un'esperienza pilota” e dal “grande valore simbolico”, con l'obiettivo di stimolare i cittadini ad “adottare comportamenti più virtuosi e attenti all'impatto ambientale”. Per Beltrani, comunque, “Sensibilizzazione, responsabilità ed educazione non bastano: occorre promuovere interventi concreti a livello di sistema, a partire dai prelievi di acqua da autolavaggio”.

L'ad di Wah4Green ha sottolineato come in Italia, dove vi sono ben 40 milioni di auto, (fra i primi parchi d'Europa), quello del lavaggio a secco rappresenta senza dubbio “un settore con un ampio potenziale di efficientamento". Obiettivo, estendere la sperimentazione nel 2025 ad altre regioni italiane di modo da aumentare ulteriormente il risparmio di acqua.

