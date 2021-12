Il regalo di Natale perfetto per chi ama la bici: consigli fino a 30, 50 o 100 euro

Siete alla ricerca del regalo perfetto per un amante della bicicletta? Vi aiuta Bikester, il portale di e-commerce online dedicato interamente al mondo delle due ruote, che ha appena pubblicato una Guida ai regali di Natale per ciclisti.

Per facilitarvi le cose, Bikester vi mette a disposizione quattro sezioni: potete arrivare fino a 30 euro si spesa, fino a 50 euro, fino a 100 euro oppure dare un'occhiata all'intera selezione. In questo modo potete subito trovare qualcosa di adeguato in base al vostro budget di partenza. Al di sotto dei 30 euro vi consigliamo in particolare le pompe portatili di Lezyne, sempre utili, così come i guanti di GripGrab o Roecki.



Fino a 50 euro potreste regalare un kit di utensili WOHO oppure un "coltellino" multiutensile Topeak, e ancora guanti Gore Wear, GripGrab e Roecki, e caschi da bici (ci sono anche da bambino).



Arrivando alla sezione fino a 100 euro si potrebbe prendere una borsa Red Cycling Products, una giacca di Vaude o di Northwave per la stagione più fredda, un antifurto Hiplok o un performante casco ABUS. Per i più piccoli potete anche scegliere una bici senza pedali di TABOU o un monopattino HODURA. Sempre utile poi un gilet fosforescente di Wowow, che è anche obbligatorio per chi usa un monopattino dopo il tramonto secondo le nuove regole 2021 per guidare un monopattino elettrico.