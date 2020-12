Il regalo di McLaren a Ferrari: il video in italiano che ha commosso i tifosi

Lo sport non dovrebbe conoscere odio, solo sana rivalità e l’ultima lezione impartita da McLaren è di quelle da premio. La scuderia britannica ha girato un video dedicato a Ferrari tutto in italiano e il motivo sta facendo applaudire tutto il web.

Un augurio di Natale che cela un regalo di grande fattura e riguarda Carlos Sainz Jr, che il prossimo anno correrà con le rosse di Maranello dopo due stagioni passate per l’appunto in McLaren. “In questo momento speciale dell’anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi” recita l’ultima parte del messaggio, recitato "alla buona” da dodici uomini chiave del team McLaren.

Ci sono, fra gli altri, l’ingegnere ex Ferrari Stella, l’AD Zak Brown, Lando Norris, autori di un’idea che mai come in questo momento scalda il cuore. “Siamo avversari ma anche amici e abbiamo rispetto della Scuderia e dei tifosi” si dice nel video, un gesto davvero eccezionale a cui Ferrari ha risposto dicendo: “Grazie mille per questo bellissimo regalo McLarenF1. Non vi preoccupate, ci prenderemo cura di Carlos! Ci vediamo la prossima stagione”. Questo sì che è fair play...