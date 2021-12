L'ultimo regalo di Emanuele Sabatino: la Lancia Thema per il compleanno del padre

Dal 9 dicembre scorso viviamo con un vuoto difficile da spiegare: Emanuele Sabatino non c'è più, e l'idea di non vederlo più in video, di non sentire più la sua voce, è terribile. I suoi ultimi filmati inoltre hanno preso una piega straziante, visto che Ema aveva di recente portato il figlio Tommy sui kart e fatto un regalo di compleanno al padre.

Uno di quei regali impossibili da dimenticare: una Lancia Thema rimessa a nuovo da Ema per l'occasione. Una storia che aveva portato alla realizzazione di un video estremamente commovente, nel quale Emanuele prima chiama il padre per farsi aiutare a pulire la vettura "da consegnare al nuovo proprietario", poi invece consegna direttamente le chiavi al padre confessando come l'auto sia in realtà il regalo per il suo compleanno.

Come si legge nella descrizione del video, "Una Lancia Thema che ha unito tre generazioni", ovvero quella del padre di Ema, Emanuele stesso e il figlio Tommy. Fa malissimo pensare a tutto questo dopo gli eventi di dicembre, bisogna però reagire e prendere atto della realtà, che purtroppo non si può cambiare. Con questa serie di articoli vogliamo in ogni caso tenere vivo il ricordo di Ema, ricordando costantemente la brillante persona che è stata.

Emanuele Sabatino ha anche smontato la sua Tesla Model 3 Performance e rimesso a nuovo la leggendaria DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro (quando Emanuele Sabatino sistemò la DeLorean DMC-12)