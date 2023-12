Regala una Tesla alla figlia 16enne per il compleanno, lei: 'Volevo una Mercedes rosa'

La storia di Deja, una sedicenne che ha ricevuto una Tesla per il suo compleanno reagendo in modo negativo, ha catturato l'attenzione sui social media. La madre, @neshieslife2340, aveva sperato di sorprendere positivamente la figlia con il costoso regalo, ma Deja è rimasta delusa dicendo di preferire una Mercedes rosa anziché un'auto elettrica.

Nel video condiviso su TikTok, la madre ha cercato di spiegare alla figlia i vantaggi di una Tesla, sostenendo che fosse una scelta migliore rispetto alla Mercedes-Benz. Tuttavia, la reazione di Deja è stata di totale disappunto, che ha restituito le chiavi alla madre in segno del suo disappunto. Il disappunto del web sai è aggravato quando Deja ha ricevuto un regalo di 1.600 dollari, ma che ha ritenuto insufficiente per il suo "compleanno d'oro" (secondo un nuovo studio, chi percorre molti chilometri non compra auto elettriche, adesso ne abbiamo la conferma empirica).

La madre, pur cercando di far comprendere a Deja l'importanza della gratitudine, ha dovuto affrontare una figlia visibilmente arrabbiata che ha definito il suo compleanno come "il peggiore di sempre". Il video ha generato reazioni contrastanti su TikTok, con alcuni utenti che hanno suggerito di non restituire l'auto e altri che condannavano il comportamento della ragazza. Alcuni utenti hanno addirittura ipotizzato che l'intero episodio potesse essere uno scherzo per ottenere visibilità online.

Inoltre, la madre, una presenza regolare su TikTok con oltre 217.000 follower, ha condiviso la sua esperienza, suscitando ulteriori discussioni sulla piattaforma. Lo suggerisce il fatto che Deja non appare spesso nel video, e molti hanno pensato a una montatura.

Che il video sia falso o meno, il tentativo è sicuramente quello di sottolineare i vantaggi dei veicoli a batteria rispetto a quelli a combustione. Vi abbiamo parlato di quanti pannelli solari servono per ricaricare un'auto elettrica.