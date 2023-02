Un referendum per bandire i monopattini in sharing: succede a Parigi

I monopattini elettrici sono troppo pericolosi e molesti? Almeno quelli in sharing, che possono essere parcheggiati in ogni dove? È quanto si è chiesto il Comune di Parigi che sta per tenere un referendum su questo tema...

Il prossimo 2 aprile 2023, dalle 9:00 alle 19:00, tutti gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Parigi potranno votare il referendum sui monopattini elettrici in free floating, che ormai hanno invaso la capitale parigina (e anche noi italiani sappiamo bene cosa significa guardando soprattutto a Roma e Milano). Molto semplice il quesito: sei favorevole o contrario ai monopattini in libero servizio a Parigi?

Le varie compagnie di monopattini in sharing dunque rischiano grosso, anche perché il “non favorevole” ha trovato l’endorsement di una cittadina eccellente: il sindaco di Parigi. Anne Hidalgo, intervistata da Le Parisien, si è detta “favorevole a un divieto”, il sindaco ha in ogni caso detto in anticipo che - com’è giusto che sia - rispetterà la volontà e il voto dei parigini.

Più cauto e aperto al dialogo il Ministro dei Trasporti francese Clement Beaune, secondo cui i monopattini in free floating dovrebbero restare in città ma con regole più severe e precise (le nuove regole per i monopattini in Italia). Il problema prioritario da risolvere sarebbe la sosta selvaggia di questi veicoli, che ormai occupano in maniera indiscriminata i marciapiedi della città e non solo. Nella capitale francese gli incidenti dovuti ai monopattini elettrici sono aumentati a dismisura negli ultimi anni, il 14 giugno 2021 ha anche perso la vita anche una cittadina italiana di 31 anni che lavorava come cameriera a Parigi: è stata investita da due ragazze in monopattino che non l’hanno neppure soccorsa, fuggendo via.

Ricordiamo che anche Roma ha diversi problemi con i monopattini in free floating, a giugno 2022 è arrivata la denuncia della CNN: a Roma i monopattini sono una trappola mortale.