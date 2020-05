RadWagon 4, la bici elettrica che trasporta fino a 158 kg di peso arriva in Europa

Il Coronavirus ha cambiato in modo radicale gli ultimi mesi della nostra vita e molto probabilmente cambierà anche quelli a venire. Lavoreremo di più a casa, usciremo e viaggeremo meno, mentre i negozi si attrezzano per consegnare merci e cibi direttamente a domicilio. A tal proposito vi presentiamo la nuova bici elettrica RadWagon 4.

Rad Power è la più grande azienda di bici elettriche degli Stati Uniti, conosciuta soprattutto per i suoi modelli abbordabili. Ora la società, magari spinta proprio dal lockdown chi lo sa, ha presentato la nuova RadWagon 4, una bici-cargo a zero emissioni che può aiutare le piccole attività a consegnare merci e pasti a domicilio ma non solo - i cui pre-ordini europei sono appena iniziati.

Parliamo di una bicicletta a pedalata assistita che raggiunge i 25 km/h grazie a un motore da 250 kW e 80 Nm (come impone la legge), ha una batteria agli ioni di litio da 672 Wh e garantisce fino a 88 km di autonomia, con una capacità di carico fino a 158 kg.

Il suo peso a vuoto invece, batteria inclusa, è di 34,8 kg. Un oggetto davvero interessante che si presenta sul mercato con un prezzo ultra aggressivo: 1.499 euro, e vi assicuriamo che per una bici elettrica non è tanto, anzi. Inoltre in questa fascia di prezzo praticamente nessun altro concorrente offre le medesime possibilità, sulla bici si possono non solo montare cestini ma anche seggiolini per bambini e molto altro. Per ordinarne una vi rimandiamo al sito europeo di Rad Power. Vi ricordiamo inoltre che fino al 31 dicembre sarà attivo il Bonus Bicicletta per acquistare nuovi modelli con un rimborso del 60%.