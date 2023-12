RedBull, l'incredibile show dei meccanici: cambio gomme totalmente al buio da record

Il team dei box Oracle Red Bull Racing ha recentemente compiuto un'impresa straordinaria dimostrando quanto sia fondamentale la squadra nella Formula 1. In un'audace dimostrazione di coordinazione, l'equipaggio ha eseguito la manutenzione di una RB14 nel buio totale durante un pit-stop, senza poter vedere la vettura.

Nonostante la sfida molto ardua, sono riusciti a completare l'operazione in soli 2,84 secondi, appena un secondo più lento del record assoluto per il pit-stop più veloce.

Questo exploit è ulteriormente notevole considerando che l'equipaggio ha avuto poco tempo per prepararsi. Bendati e con visiere oscurate, i membri del team hanno svolto tre sessioni di prove libere al Red Bull Technology Campus prima di affrontare la sfida. Le luci sono state spente e, grazie a 27 telecamere specializzate, la troupe di produzione ha catturato ogni istante di questa impresa.

Inizialmente, il team ha impiegato 10 tentativi per raggiungere il tempo di 2,84 secondi, migliorando progressivamente da un iniziale stop di 8,84 secondi. Questo risultato è un tributo alla precisione e alla coesione dell'equipaggio, che ha dimostrato di poter affrontare con successo una sfida insolita e complessa (ecco come saranno le monoposto a partire dal 2026).

Questo non è il primo atto straordinario della Red Bull, che in passato eseguì anche un pit-stop a gravità zero su una Red Bull RB1 del 2005. Questa dimostrazione sottolinea l'importanza della squadra e la capacità della Red Bull di superare sfide uniche nel mondo della Formula 1.