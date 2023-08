La Red Bull RB8 di Vettel stracciata dalle due supercar elettriche in una drag race: video

Le auto elettriche hanno un'accelerazione incredibile e se qualcuno avesse ancora dei dubbi dovrebbe guardarsi l'ultima drag race di Carwow in cui si sono sfidate una vettura di Formula 1 e appunto due supercar green.

Sulla linea di partenza si sono schierate la Red Bull RB8 che vinse il mondiale di Formula 1 nel 2012 con Sebastian Vettel, quindi la Rimac Nevera, l'auto da 23 record mondiali, e infine la McMurtry Speirling.

Quest'ultima è un'auto tutt'altro che comune ed è considerato un vero e proprio razzo a quattro ruote. Basti pensare che il record assoluto al Goodwood Festival appartiene proprio alla McMurtry Speirling, di conseguenza stiamo parlando di due vetture fuori dal comune quanto “fuori di testa”.

Tornando alla RB8 si tratta di una monoposto che monta un motore V8 da 2,4 litri con una potenza di 800 cavalli: è la meno potente delle tre ma è comunque la più leggera, solo 700 chilogrammi. La Rimac Nevera sviluppa invece in totale 1.914 cavalli e pesa 2.360 kg, mentre la McMurtry Speirling pesa 1.000 kg ed ha una potenza di circa 1.000 cavalli. La velocità massima limitata è di 241 chilometri all'ora, mentre la Nevera può raggiungere addirittura i 412 chilometri di punta.

Si tratta di un trio da ben 3.714 cavalli in totale, senza dubbio una delle drag race più belle mai realizzate da Carwow, che più volte ci ha regalato gare di accelerazioni a dir poco sensazionali.

Alla fine sul quarto di miglia la Rimac Nevera e la McMurtry Speirling hanno fermato il cronometro a 8.4 secondi, tempo pazzesco, mentre la Red Bull RB8 di Sebastian Vettel ha completato i 400 metri in 9,4 secondi, altra prestazione super ma che sembra quasi sfigurare rispetto all'impressionante accelerazione delle due supercar elettriche.

Nel filmato si vede come la McMurtry scatti in maniera impressionante, per poi essere ripresa dalla Nevera e concludere di fatto appaiate al traguardo; sempre staccata invece la monoposto di Formula 1.