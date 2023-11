La Red Bull RB8 sfida una Porsche 918 Spyder e una Bugatti Veyron: ecco come è finita

La competizione tra supercar omologate per la strada e le auto di Formula 1 in una gara di resistenza è sempre un evento entusiasmante e una sfida affascinante. In questo video, pubblicato da Carwow, vediamo una Porsche 918 Spyder, una Bugatti Veyron e una Red Bull F1 RB8 di Sebastian Vettel affrontarsi in gara sprint.

La Porsche 918 Spyder è una supercar tedesca con un motore V8 aspirato da 4,6 litri abbinato a due motori elettrici, per una potenza complessiva di 887 cavalli e una coppia di 1279 nm. La distribuzione della potenza su tutte e quattro le ruote la rende una meraviglia tecnologica, inoltre Porsche 918 ha già sfidato una Peugeot 208 Rallycross di Redbull.

La Bugatti Veyron è spinta da un maestoso motore W16 quad-turbo da 8,0 litri, che produce 1.001 CV e 1250 nm di coppia. Anche se è un po' più pesante della Porsche, la sua pura potenza e abilità ingegneristica compensano questo svantaggio.

La Red Bull F1 RB8 di Sebastian Vettel è un'auto di Formula 1 con un motore V8 da 2,4 litri che produce 800 CV. La sua struttura leggerissima, con un peso di soli 700 chilogrammi, le conferisce un eccezionale rapporto peso/potenza e una configurazione a trazione posteriore. Ecco un'altra sfida drag race dove la Redbull viene stracciata da una Rimac Nevera e da una McMurtry Speirling.