Red Bull RB20 monstre ai test F1 di Sakhir, i tifosi: 'Ma cosa corrono a fare gli altri?'

E' stata decisamente impressionante la Red Bull RB20 in occasione del primo giorno dei test di Sakhir in vista del campionato di Formula 1 2024, che come da calendario scatterà il prossimo 2 marzo in Bahrein.

La nuova monoposto di Max Verstappen, quello che diverrà forse il pilota più forte di tutti i tempi, ha tenuto il miglior passo gara, oltre ad aver ottenuto il giro più veloce e girando più di tutti gli altri.

Una prestazione disarmante che ha fatto venire un po' di amarezza a quei tifosi che hanno assistito ieri al monologo Red Bull, convinti che anche il 2024 (cosa che del resto era da aspettarsi), vedrà la monoposto campione del mondo trionfare a mani basse.

Basta farsi un giro sul forum di Autopareri per capire il tenore dei commenti, come ad esempio un utente che ha scritto: “La cosa impressionante non è tanto la sola prestazione velocistica, ma la costanza di passo, è li per quanto il pilota possa essere bravo a gestire le gomme, il grosso lo fa la macchina”. E ancora: “Questi hanno messo in pista una macchina che non ha praticamente niente in comune con quella dell’anno scorso, e hanno fatto il giro più veloce, il miglior long run, più giri di tutti. Lo so che può essere prematuro, ma la mia opinione è che tutti gli altri possono andare a casa sereni e ripresentarsi nel 2026”.

Un altro, sulla falsa riga, aggiunge: “Visto tutta la diretta Sky. Volano non ce altro da dire se non che voglio solo suicidarmi...”, mentre un tifoso della Rossa scrive: “Vabbè, è stato breve e per una volta, neanche intenso. Mondiale Ferrari? DuemilaMAI”.

C'è chi ha fatto notare i 15 km/h di svantaggio in velocità sul rettilineo della Ferrari SF-24 rispetto alla Red Bull, ma un altro utente ha replicato: “Ferrari era più carica di benzina, (minore velocità di punta e giri degli stint) quello, per ora, non mi preoccupa...”. E ancora: “Posso disdire now tv?”, un altro gli risponde: “Io non l'ho ancora attivato, aspetto la fine dei 3 giorni...”.

I commenti proseguono: “Ci rivediamo nel 2026”, così come: “Certo che sapere già chi vincerà dopo mezza giornata di test non è che sia proprio bello per la F1 stessa”, ma anche: “Se devono invogliare il pubblico a far l'abbonamento, direi che stanno facendo passare la voglia”. C'è chi comunque mantiene qualche flebile speranza: “Dai che se Horner (e Newey) se ne vanno prima di mercoledì il caos che si creerà in RB rimetterà tutto in gioco secondo me”. Chissà.