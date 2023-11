Red Bull RB20: monoposto mondiale di Formula 1 2024 punta ad annientare la concorrenza

Red Bull e Max Verstappen stanno dominando la stagione 2023, tanto che l'attenzione è già rivolta al prossimo anno. Secondo alcune voci la Red Bull potrebbe ancora una volta essere in grado di mantenere il suo dominio nel 2024. La RB20 sarà ancora una volta l'auto da battere.

In precedenza Max Verstappen e Sergio Perez hanno descritto la RB19 come "molto rallentata" e sbilanciata soprattutto in presenza di forte vento (in seguito al GP di Interlagos). Tuttavia, Adrian Newey (ingegnere di Rebull) è intervenuto durante il debriefing tecnico, dando indicazioni in vista della RB20 per il 2024.

Considerando anche che l'anno prossimo avremo 4 Redbull potenzialmente in lizza per il titolo mondiale, la RB20 sarà indubbiamente una versione estrema dei concetti sviluppati dalla RB19, mantenendo somiglianze visive ma seguendo un concetto aerodinamico diverso. Si prevede che il design sia più raffinato, con una distribuzione e generazione del carico aerodinamico radicalmente diversa. Il pavimento avrà un funzionamento diverso, con una diversa conformazione volumetrica dei canali Venturi per migliorare l'effetto suolo e la stabilità della vettura.

Il direttore tecnico Pierre Wache e gli esperti di aerodinamica hanno più volte espresso grande soddisfazione nella RB19, definendola come praticamente perfetta. Il nuovo progetto integrerà le modifiche identificate come soluzioni ad alcuni punti deboli della vettura attuale riscontrati solo durante la stagione.

Insomma, mentre gli avversari cercano di trovare modi per raggiungere la Red Bull e Max Verstappen, il team sembra già impegnato in passi radicali e di alto livello per mantenere la loro posizione di dominio nel prossimo futuro. Ci siamo anche chiesti se Max Verstappen abbia le carte in regola per diventare il pilota più forte di sempre. Data la sua giovane età, e al netto dei suoi successi, non è poi così impensabile.