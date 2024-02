La nuova Red Bull RB20 ha elementi visti sulle monoposto Mercedes-AMG?

Dopo la presentazione della W15 di Mercedes-AMG Petronas e della nuova Ferrari SF-24 mostrata a Maranello, è arrivata anche lei, la RB20 del team Red Bull Racing, la “monoposto da battere” nel corso del 2024.

Nella sostanza, la vettura non è (ovviamente) stata stravolta rispetto allo scorso anno, del resto una monoposto che vince tutte le gare di una stagione salvo una (ricordiamo tutti l’impresa di Carlos Sainz a Singapore) non va certo cambiata più di tanto. A sorprendere però sono stati alcuni dettagli di design che - secondo l’analisi dei colleghi di AutoEvolution - potrebbero essere stati ispirati dalle vetture Mercedes-AMG.

Ci stiamo muovendo in un territorio alquanto delicato, sembra però che i nuovi (e lunghi) canali di raffreddamento appena dietro l’halo assomiglino in maniera clamorosa a quelli della W14, la monoposto Mercedes-AMG Petronas del 2023. Non sarebbe l’unica somiglianza con le monoposto tedesche, qualcuno infatti vede nel radiatore verticale della RB20 qualcosa di simile a ciò che Mercedes-AMG ha utilizzato sulla vecchia W13, prima dell’arrivo del design “Zeropod” della W14. Sembra davvero strano che Red Bull utilizzi nel 2024 delle soluzioni adottate da Mercedes-AMG nel 2022, questo però accresce la curiosità di vedere questa nuova monoposto in azione. Del resto c’è chi scommette che in Bahrain vedremo già elementi differenti rispetto alla vettura presentata, come ad esempio un frontale leggermente modificato.

Cosa pensa, però, Max Verstappen della monoposto 2024? “Penso che sembri abbastanza diversa dalla RB19. Il team ha lavorato per superare i confini dello scorso anno e penso sia una cosa estremamente positiva. Non vedo l’ora di metterla alla prova in Bahrain e capire cosa sia capace di fare”. Qualche modifica è stata sicuramente applicata, non ci resta - dunque - che attendere i primi test in Bahrain per capire se esiste ancora un divario insormontabile fra la RB20 (in particolare quella di Verstappen...) e la concorrenza, più assetata che mai di vittoria.