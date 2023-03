La Red Bull RB19 sarà l'auto più vincente di sempre? C'è da battere la McLaren MP4/4

Una Red Bull dominante a livelli quasi imbarazzante, questo quanto emerso dalle prime due uscite del mondiale di Formula 1 2023. La RB 19 ha stra-dominato in Bahrain e lo stesso ha fatto a Jeddah, nella seconda uscita stagionale.

Carlos Perez si è portato a casa la vittoria domenica, e al secondo posto, partendo dalla 15esima posizione, si è piazzato invece il campione del mondo Max Verstappen, con tanto di giro veloce nel finale.

Un dominio assoluto che ha spaventato e non poco gli avversari. George Russell ha detto: "Red Bull vincerà tutte le gare quest'anno", e anche il compagno di squadra Lewis Hamilton è apparso alquanto sorpreso, parlando di vettura più forte mai vista.

Per entrare nella leggenda la RB 19 dovrà fare meglio della McLaren MP4/4, auto che gareggiò nel campionato del mondo 1988, e attualmente la monoposto di Formula 1 più vincente di tutti i tempi. Riuscì infatti a primeggiare in 15 gare su 16, per una percentuale di vittorie del 94%, grazie all'incredibile accoppiata Alain Prost, Ayrton Senna.

Leggermente peggio fece la Mercedes W07 del 2016, guidata da Lewis Hamilton e Nico Rosberg con 19 vittorie su 21, il 91%. Terzo posto per la mitica Ferrari F2002 guidata da Michael Schumacher e Rubens Barrichello capace di vincere 15 gare su 17, per l'88% di vittorie.

Fra le auto più incredibili si ricorda anche l'Alfa Romeo 158/159 del 1950 con 6 vittorie su 7, così come la Ferrari F2004 con l'83% (15 vittorie su 18), mentre la Red Bull più dominante è stata quella dell'anno scorso, 2022, che vinse 17 gare su 22 con uno score del 77%, lo stesso della Mercedes 2020 (13 su 17).

Nell'elenco delle monoposto più performanti anche la Williams FW 18 del 1996 (12 vittorie su 16) e infine la Red Bull RB9 del 2013, che vinse 13 volte su 19 uscite. Ovviamente più è lungo il campionato e più è difficile riuscire a vincere con costanza: tenendo conto che quest'anno le gare del mondiale saranno 23 è logico che per la scuderia di Milton Keynes rappresenta un'impresa a dir poco ardua trionfare in tutti i Gp.

La cosa certa è che al momento il team campione in carica non sembra avere rivali a cominciare dalla Ferrari, deludente anche in Arabia Saudita e con Leclerc protagonista di una nuova redarguita ai box: “Sveglia!”, dopo quanto già accaduto a Jeddah.