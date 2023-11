Red Bull RB17: sarà questo il design della prima hypercar di Milton Keynes?

Ecco quella che potrebbe essere un'anteprima dell'Hypercar da strada in arrivo di Red Bull. Progettata da Adrian Newey e chiamata in codice RB17, questo schizzo/ teaser ufficiale ha suscitato curiosità fra gli appassionati di tutto il mondo.

Per chi se lo fosse perso, Rebdull entrerà nel mercato delle hypercar: quest'auto adotterà un powertrain ibrido con un motore V8 twin-turbo da oltre 1100 CV di potenza totale, in un peso di poco più di 900kg.

Lo sforzo nel immaginare questa transizione dal disegno alla realtà è presentato in un'illustrazione attualmente disponibile nel negozio come download digitale o stampa della pagina Instagram di @avarvarii. È uno sguardo emozionante su ciò che promette di essere una notevole aggiunta al mondo delle Hypercar.

Sono state elaborate due immagini che ritraggono la stessa auto in due colorazioni diverse (rossa e blu con dettagli rossi). Entrambe le auto sembrano ricalcare il design delle Hypecar moderne, ma con degli elementi innovativi come, ad esempio, il frontale caratterizzato da due "corni" spioventi che rendono il look finale molto aggressivo e sportivo.

Anche se Redbull, oramai, è un marchio riconosciuto per i suoi successi in Formula 1, produrre un'Hypercar stradale non è certo un compito semplice da portare a termine. Principalmente perchè la concorrenza non se ne sta a guardare, infatti Ferrari ha pronta un'hypercar da ben 5 milioni di euro.