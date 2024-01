Red Bull presenta Emmie Jones, la prima meccanica donna della Formula 1

La Formula 1 ha la sua prima meccanica donna: si chiama Emmie Jones e lavora con il Red Bull Racing Team dalla stagione 2022 (Red Bull che ha abbandonato Marc Marquez in MotoGP). Nel suo recente passato anche un lavoro per Mercedes-AMG sempre nella massima serie motoristica.

Anche l’ultimo baluardo maschile, se così vogliamo chiamarlo, è definitivamente caduto, anzi ci si dovrebbe stupire del ritardo... La storia inizia da lontano, quando la Jones era un’adolescente. A 16 anni ha inviato il suo (ancora modesto, all’epoca) curriculum a un piccolo garage provinciale, che comunque le sarebbe servito per iniziare un percorso verso il suo sogno definitivo: la Formula 1.

La donna approda alla massima serie nel 2018, diventando un tecnico per Lewis Hamilton nel team Mercedes-AMG F1 di Toto Wolff. Nel 2022 il passaggio in Red Bull (ma non è lei il meccanico Red Bull che ha appena preso in giro la Ferrari), raccontato in questo modo al canale YouTube Built for Athletes: “Sono davvero orgogliosa di essere la prima meccanica donna di Oracle Red Bull Racing, per me è stato come realizzare un sogno della vita. Spero che la mia storia possa ispirare sempre più ragazze a intraprendere questo tipo di carriera. Ho sempre desiderato diventare una meccanica, sono sempre stata attorniata da motori grazie a mio padre e mio fratello, lavorare in un team di F1 è stato dunque raggiungere il massimo possibile”.

Sia chiaro, nel mondo delle competizioni (sia a due che a quattro ruote) è pieno di donne, non c’è più una distinzione netta come qualche anno fa, esiste un bel mix. Parliamo però soprattutto di impieghi d’ufficio, ingegneria, comunicazione, preparatrici atletiche e quant’altro, il lavoro tradizionale del meccanico viene ancora visto come un ruolo prettamente maschile, Emmie Jones invece dimostra il contrario.