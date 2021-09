Red Bull lancia un aereo sotto una galleria: è un Guinness World Record

Al mondo probabilmente esistono poche cose più spaventose di guidare un aereo attraverso una stretta galleria per automobili, ma c'è chi ha tentato l'impresa e ha portato a casa il risultato. Stiamo parlando del pilota Dario Costa, che alcuni giorni fa ha eseguito lo stunt con un veicolo Red Bull.

Lo straordinario accadimento è andato in scena lo scorso 4 settembre, quando Costa ha messo in moto il suo Zivko Edge 540 V2 modificato con un sedile da monoposto di Formula 1 e "alleggerito" attraverso dei ritocchi specifici, in modo tale da poter ottenere il Guinness World Record sfrecciando all'interno di un passaggio dei Catalca Tunnes, nell'area della Northern Marmara Highway appena fuori Istanbul, in Turchia. Difatti è la prima volta che un aereo percorre in volo una galleria per mezzi a quattro ruote.



Lo spazio in eccesso rispetto alle dimensioni del velivolo era inferiore ai 4 metri per lato, e immaginiamo che gli 1,73 chilometri di lunghezza del tunnel siano apparsi infiniti al pilota. Indipendentemente dalla percezione, lo stunt è durato solamente 43,44 secondi, ma ha richiesto più di 40 persone per le preparazioni. Costa si è preparato a lungo al centro atletico Red Bull di Salisburgo, in Austria, sia per incrementare la propria resistenza fisica sia per migliorare i suoi tempi di reazione. Per ottenere familiarità con la prova finale ha tra l'altro guidato un'autovettura a 270 km/h attraverso il medesimo tunnel.



"Non avrei mai pensato di poter volare in un tunnel in vita mia, nessuno l'ha mai fatto, quindi c'era un enorme punto interrogativo nella mia testa, se le cose sarebbero andate come ci aspettavamo. E' stato un grande sollievo ovviamente, ma l'emozione principale è stata una grande, grande, grande gioia. Per me è come un sogno che si avvera." Così Dario Costa ha commentato la sua impresa.



A proposito di aerei vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi un motore elettrico da 2 Megawatt per grossi velivoli. Esso potrebbe permettere finalmente la transizione elettrica anche nei nostri cieli.