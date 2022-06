Red Bull si inserisce nel mercato delle hypercar con la RB17, un'ibrida da oltre 1100 CV

Nel piccolissimo segmento delle hypercar sta per affacciarsi una nuova contendente pronta a detronizzare le regine del settore, come la Mercedes-AMG One vista a Goodwood o l’Aston Martin Valkyrie. Si tratta della Red Bull RB17 una hypercar in edizione limitata messa a punto da Red Bull Advanced Technologies.

E proprio come la vettura di Gaydon citata sopra, anche la RB17 porta la firma di Adrian Newey, il famoso e geniale ingegnere di Formula 1. Per il momento non ci sono ancora le immagini ufficiali del veicolo, ma Red Bull ha pubblicato un teaser in cui possiamo vedere il disegno della sua silhouette.

Ci sarà dunque da aspettare per vedere il primo prototipo, ma intanto il brand con i tori rossi ha rilasciato interessanti dettagli che la riguardano. A quanto pare l’auto adotterà un powertrain ibrido, con la parte termica rappresentata da un motore V8 twin-turbo, che produrrà una potenza totale superiore ai 1100 CV, mentre in termini di peso, l’obiettivo è quello di mantenerla al di sotto dei 900 kg senza pilota a bordo. Inoltre il telaio sarà un monoscocca in fibra di carbonio, e l’auto sfrutterà l’effetto suolo più avanzato ed estremo che si sia mai visto su una vettura di produzione.

Sfrutterà dunque soluzioni derivanti dalla Formula 1, come si evince dal nome, RB17, che si colloca proprio tra le monoposto RB16 ed RB16S rispettivamente del 2020 e 2021, e la RB18 schierata nella stagione attuale. Red Bull ha intenzione di costruirne soltanto 50 unità, con un ritmo di 15 vetture l’anno a partire dal 2025, e una volta uscite dalla fabbrica potranno essere utilizzate solo in pista. In ogni caso, qualora i clienti lo richiedessero, l’auto sarà predisposta per la conversione stradale.

Il prezzo stimato per ogni esemplare dovrebbe sfiorare i 6 milioni di euro, e i fortunati clienti che decideranno di metterla in garage potranno partecipare alle fasi di sviluppo dell’auto, comprese le sessioni al simulatore. Una volta pronte, i clienti potranno contare anche su sessioni di allenamento in pista a loro dedicate.